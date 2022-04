Anja Rubik ostro o gali MMA Antoniego Królikowskiego. "Prymitywne, niemoralne, podłe"

Rodzina Antoniego Królikowskiego przeżywa obecnie trudny i najsmutniejszy okres swojego życia. Od śmierci Pawła Królikowskiego minęły już trzy tygodnie. Najstarszy syn zmarłego aktora powoli powraca do aktywności na swoim Instagramie, gdzie czekają na niego wspierający fani. W zeszłą niedzielę podzielił się pierwszym zdjęciem po przerwie, na którym obecna była prawie cała jego najbliższa rodzina. Dziś pojawiło się kolejne zdjęcie, a wraz z nim ten dobry humor i uśmiech Antoniego, których przez najbliższe tygodnie wszystkim było brak. Zobacz także: Antoni Królikowski pokazał pierwsze zdjęcie po pogrzebie Pawła Królikowskiego. Jest na nim cała rodzina Antoni Królikowski powrócił do aktywności w sieci Antoni Królikowski w minioną niedzielę opublikował zdjęcie z rodziną. Spędził ją w towarzystwie mamy oraz młodszego rodzeństwa. Podobnie jak tysiące innych osób, zaapelował do Polaków, aby pozostali w domu, aby zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dziś ponownie postanowił przypomnieć swoim obserwatorom, że dbanie o higienę w czasach pandemii koronawirusa jest niezwykle ważne. Patrzę Wam na rączki #domowerozkminy - napisał Do wpisu dołączył zdjęcie z sesji zdjęciowej, na którym przeszywającym wzrokiem patrzy na oglądającego. Internauci byli pod wrażeniem nowej fotografii aktora, ale szczególnie ucieszyła ich jego obecność w sieci oraz doskonale znany im humor: Wróciłeś! To dobrze Nie zabrakło również komplementów: - Bardzo męskie to zdjęcie. - Antku, bardzo zacne foto 🐰☺️ - Niech Pan tak nie patrzy 😅 Zdjęcie mega dobre ❤️ Na Instastory Antoniego pojawiło się również nagranie z życzeniami dla przyjaciela aktora. Podczas...