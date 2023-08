Agata Rubik została zapytana o zdradę. Szczerze odpowiedziała

Niewierność partnera lub partnerki jest największą próbą, jaka może spotkać związek. Bywa, że jest powodem do rozstania – i to jak najbardziej uzasadnionym. Niejednokrotnie jednak podejmujemy mimo wszystko walkę o to, by związek przetrwał – jak wybaczyć zdradę i odbudować zaufanie? Jak wybaczyć zdradę? Niestety nie można po prostu powiedzieć sobie „wybaczam” i pozbyć się wszystkich negatywnych emocji, które wywołała niewierność. Wybaczanie zdrady to o wiele bardziej skomplikowany proces. Terapeuci małżeńscy wskazują na konieczność przejścia przez cztery etapy uzdrawiania relacji, które powinny następować kolejno po sobie: Osobiste uzdrowienie – zdrada to nie tylko cios dla związku, ale i dla partnera, który został zdradzony. Mogą nim targać różne uczucia – poczucie braku wartości, złość, smutek, rozżalenie… lista może być bardzo długa i pełna sprzeczności, dlatego najpierw należy zacząć od uporządkowania swojego wnętrza. Odbudowa relacji – dopiero wtedy następuje moment na to, by z uporządkowanymi własnymi emocjami uporządkować to, co jest między wami . Nierzadko zdarza się, że jeszcze przed zdradą związek przeżywał kryzys, a niewierność była konsekwencją psującej się relacji. Ponowna nauka tego, jak znów być razem i cieszyć się tym, prowadzi do kolejnego kroku; Odbudowa zaufania – nie można powiedzieć, jak długo potrwa, ponieważ wiele zależy od tego, jak wyglądała wasza relacja wcześniej. Jeśli już wcześniej mieliście problem z zaufaniem, czeka was jeszcze dłuższa droga; Wybaczenie – to ostatni krok, a nie jak wielu by chciało – pierwszy. Wybaczenie zdrady jest długim procesem, nie można go przyspieszać. Nie można wybaczyć partnerowi, gdy związek jest wciąż niepewny, a partnerzy nie są zaangażowani w jego naprawę. Wybaczenie zdrady oznacza powstrzymywanie się od tego,...