Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami w ubiegłym roku przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Żona kompozytora przez pierwsze miesiące sporo mówiła o tym, jak jej rodzina, w szczególności pociechy, odnajdują się w nowym miejscu. Teraz z kolei opowiedziała o sytuacji, której nigdy by się nie spodziewała.

Wyprowadzka na Florydę wywróciła życie Rubików do góry nogami. Choć początkowo zakładali, że zostaną tam na zaledwie kilka lat, miejsce urzekło ich na tyle, że już przyznali, iż chcieliby zamieszkać tam na stałe. Co więcej, Agata i Piotr zaczęli nawet rozglądać się za kupnem domu!

Pierwsze miesiące nie były dla rodziny wcale tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Spore wyzwanie czekało przede wszystkim na Alę i Helenkę, które musiały odnaleźć się w nowej szkole. Z czasem, gdy dziewczynki przywykły do zmiany placówki i poznały nowych przyjaciół, na profilu Agaty Rubik mogliśmy obserwować już tylko sielankowy obraz bajecznego życia w USA.

Ukochana Piotra chętnie pokazuje, jak spędzają czas chociażby na eksplorowaniu nowych miejsc. Co jakiś czas również opowiada o córkach, które stają się coraz bardziej samodzielne. Tym razem jednak Agata wspomniała o dość nieprzyjemnej sytuacji. Akurat, gdy Piotr wyjechał, a ona została sama z dziećmi, spotkało ją coś takiego.

37-latka wyznała, że ponieważ jej młodsza pociecha bała się sama jechać do szkoły rowerem, zawiozła ją, ale już wtedy zapowiedziała, że po południu wrócą do domu pieszo. Mimo uprzedzenia, jej córka mocno się zdziwiła.

Zobacz także

Alicja ode mnie ucieka, udaje, że mnie nie zna. Nieświadomie zrobiłam Ali największą siarę z możliwych, czyli przyszłam po nią do szkoły na piechotę

Alicja ode mnie ucieka, udaje, że mnie nie zna. Nieświadomie zrobiłam Ali największą siarę z możliwych, czyli przyszłam po nią do szkoły na piechotę

To był jednak dopiero początek. Okazało się, że Alicja na tyle wstydziła się wracać z mamą na pieszo, że aż... kazała jej czekać w parku!