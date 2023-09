Pod koniec października Agata Rubik i Piotr Rubik będą świętować dziesiątą rocznicęzwiązku. I choć kompozytor wyjechał już na miesięczne tournée po Stanach Zjednoczonych, to zadbał, by ten wyjątkowy dzień spędzić ze swoją żoną Agatą. Jak dowiedział się magazyn „Party”, juror programu „Aplauz, Aplauz” już kilka miesięcy wcześniej zarezerwował elegancki hotel w centrum Nowego Jorku i… stolik w najlepszej restauracji sushi Masa , szczycącej się trzema gwiazdkami Michelin, gdzie japońskie przysmaki serwuje znany szef kuchni Masa Takayama. Polecę do Piotra na ostatni tydzień jego pobytu w USA. Naszą rocznicę spędzimy w Nowym Jorku. Chcemy odwiedzić nasze ulubione miejsca i spędzić razem trochę czasu. Zapowiada się cudownie – zdradziła Agata Rubik . Piotr Agata dbają, by raz na jakiś czas pobyć tylko we dwoje. Wtedy odwożą córeczki, Helenę i Alicję , do babci i wyjeżdżają na przedłużony weekend. Najchętniej do różnych europejskich stolic. Czy uważacie, że to dobry pomysł, na podtrzymanie temperatury w związku? Zobacz także: Rubikowie - wakacje z córką. Agata i Piotr Rubikowie z córką Agata Rubik