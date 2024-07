"Project Runway" to jedna z nowości TVNu, gdzie jurorką i prowadzącą jest Anja Rubik. Program ma za zadanie wypromować młodych projektantów, jest dla nich szansą na wielką karierę. Podczas trwania show dochodzi do wielu ciekawych, śmiesznych a nierzadko kontrowersyjnych sytuacji.

W ostatnim odcinków uczestnicy musieli wykonać projekt zainspirowany modą uliczną. Największe kontrowersje wzbudziła stylizacja Doroty Cieszyńskiej, która postawiła na zwykłą, szarą sukienką z błyszczącymi dodatkami. Ten kostium wyjątkowo nie spodobał się Anji Rubik, która stwierdziła:



Dorota, kto miałby to nosić?! Prawdę mówiąc, dla mnie - poza celebrytkami w reality shows z Miami - to nie widzę, żeby ktokolwiek to założył. Te kieszenie są bardzo, bardzo złe. Dla mnie, to jest problem estetyki - mówiła Anja Rubik



Trudno nie domyśleć się kogo top modelka miała na myśli. Jakiś czas temu głośno było o konflikcie pomiędzy Anją Rubik a Joanną Krupą, kiedy obie pracowały na planie innego show TVN, "Top Model". Aluzja Rubik nie pozostawia wątpliwości, bowiem każdy wie, że Joanna jest bohaterką reality-show "The Real Housewives of Miami", pokazującego bogate życie kobiet z Miami. To już nie pierwszy raz, kiedy Rubik podważa "światowość" kariery Krupy.

Jak oceniacie wypowiedź Rubik? Nowa mistrzyni ciętej riposty?

