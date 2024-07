Urodę i styl Anji Rubik docenił już cały świat. Modelka na co dzień współpracuje z najlepszymi projektantami, pozuje do najbardziej prestiżowych magazynów i przez wielu uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Supermodelka w rozmowie z magazynem "Uroda" zdradziła jakich używa kosmetyków, oraz na jaki styl stawia kiedy jest poza kamerami. Anja zdradziła też, co sądzi o stylu Polek. Jak nas oceniła?

Reklama

- Uważam, że Polki lubią ubrania i są bardzo zadbane. Kiedy kilka lat temu w Polsce pojawiły się niemal wszystkie światowe marki, zauważyłam, że dziewczyny trochę przesadzały z biżuterią i kolorami. Teraz widzę zmianę. Dziewczyny obserwują trendy i starają się za nimi podążać. Mamy oczywiście jeszcze trochę do nauczenia się o stylu, ale jest coraz lepiej... Nie podoba mi się lęk przed eksperymentowaniem z ubraniami - stwierdziła Anja Rubik.

Supermodelka oceniła również styl dziewczyn mieszkających w Nowym Jorku. Anja uważa, że króluje tam ekstrawagancja, która nikogo tam nie dziwi. Nieco inaczej jest z Los Angeles i Miami. Rubik uznała panujący tam styl za tandetny i komercyjny. Ma rację?

Cały wywiad z Anją Rubik znajdziecie w najnowszym wydaniu "Urody". Już w kioskach!

Zobacz także

Reklama

kb