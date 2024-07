Anja Rubik skomentowała rozstanie z Sashą Knezevicem. Jedna z najsłynniejszych polskich modelek i jej mąż ogłosili swoje rozstanie w 2015 roku. Zaledwie cztery lata po ślubie w mediach pojawiły się pierwsze informacje o kryzysie w ich związku, który teraz jest już przeszłością. Anja Rubik bardzo rzadko komentuje swoje życie prywatne, jednak teraz w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedziała o trudnych chwilach związanych z rozwodem. Jak wspomina swoje małżeństwo i samo rozstanie?

Anja Rubik nie ukrywa, że rozstanie było dla niej bardzo trudnym przeżyciem. Modelka przyznaje że zanim razem z Sashą podjęli decyzję o rozwodzie, razem próbowali ratować ich małżeństwo.

Rozwód to był bardzo ciężki moment w moim życiu i tak samo w życiu Saszy. Cieszę się, że udało nam się rozstać w pokojowy, cywilizowany sposób i nadal troszczymy się o siebie, ja wiem dokładnie, co się dzieje u niego, on wie co dzieje się u mnie - powiedziała Anja Rubik w rozmowie z "Vivą!".