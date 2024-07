O konflikcie Anji Rubik i Joanny Krupy prasa rozpisuje się już od kilkunastu miesięcy. Panie nie szczególnie za sobą przepadają, zdarza się też czasem, że jedna umiejętnie wbija szpilę tej drugiej. Poszło ponoć o pracę w telewizji. Przypomnijmy: Wojna modelek! Krupa: Rubik chce mnie zniszczyć

Obie gwiazdy rzadko kiedy zabierają głos w tej sprawie. Wyjątek zrobiła w końcu Anja, która stwierdziła, że nie wie o co chodzi i sugeruje, że to prasa podkręca całą sytuację. Zapewnia, że nie kłóci się z Joanną, ponieważ.... wcale jej nie widzi. Nie słyszała również o tym, że Krupa zapewniła w programu Wojewódzkiego, że chce się z nią pogodzić:

A to nawet nie wiem. Pierwsze słyszę. Ja nie wiem o co chodzi. Za bardzo nie wiem, czemu mamy się godzić, ja nie wiem, że my jesteśmy pokłócone. Ja nie wiem czy to prasa stworzyła, czy faktycznie ona mnie nie lubi, ale nie wiem o co chodzi. Nie mamy szansy się kłócić, bo się nie widzimy. - mówi w rozmowie z plejada.pl