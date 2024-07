Na temat tego jak odżywiają się modelki krążą legendy, a same zainteresowane mówią, że mogą jeść wszystko to, na co mają ochotę. Szczególne kontrowersje wzbudza od lat sylwetka Anji Rubik. Przypomnijmy: Wychudzona Anja Rubik w Mediolanie. Przypomina już anorektyczkę.

Po ostatniej sesji Polki dla "Vogue Paris", nawet fani modelki nie pozostawili na niej suchej nitki. W Internecie zawrzało, a internauci komentowali, że modelka promuje anoreksję. Doszło nawet do tego, że w sieci pojawiły się fotomontaże ze zdjęciem Anji Rubik wklejonym w otoczenie więźniów z obozu koncentracyjnego.

Modelka odpowiedziała na zarzuty, publikując na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z przekąskami, które spożywa w czasie przerwy podczas sesji zdjęciowej.

Baton Milka i banan - zdrowo?

