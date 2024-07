Waga Anji Rubik wzbudza kontrowersje już od wielu lat. Każde publiczne pojawienie się modelki czy sesja zdjęciowa, w której eksponuje swoje szczupłe ciało wywołują lawinę komentarzy, wśród których nie brakuje naprawdę ostrych opinii. Ostatnio o jej sylwetce i wadze wypowiedział się na łamach jednego z dwutygodników specjalista. Przypomnijmy: Anja Rubik jest zbyt wychudzona? Jej wagę ocenił ekspert

Niektórzy poszli o krok dalej i jasno formułują bardzo mocny zarzut - Anja cierpi na anoreksję, a jej figura to efekt głodówek i zaburzeń w odżywianiu. Modelka długo ignorowała tego typu komentarze, ale w końcu postanowiła zabrać głos. W rozmowie z "Fleszem" twierdzi zdecydowanie, że nie ma anoreksji. Rubik tłumaczy, że gdyby była chora, nie dałaby rady tak intensywnie pracować.



Nie mam anoreksji! Gdybym chorowała, nie byłabym w stanie pracować w tej branży przez 15 lat. Gdybym nie jadła prawidłowo to nie dałabym rady tak intensywnie podróżować - zapewnia w rozmowie z "Fleszem" Anja.

Więcej na ten temat ma do powiedzenia jej agentka, Lucyna Szymańska. Właścicielka agencji D'Vision jest oburzona oskarżeniami o anoreksję i wszystkim komentującym radzi dobrze zapoznać się z definicją tej choroby.



Wystarczy logicznie pomyśleć. Ktoś, kto mówi o anoreksji, powinien zapoznać się dobrze z tematyką tej choroby, zanim po raz kolejny oskarży bez sensu Anję czy inny modelki. Opublikowana w jednym z pism wypowiedź dietetyka, że Anja przy tym wzroście powinna ważyć 13 kilo więcej, nie ma sensu. waga i wzrost to indywidualna rzecz. Nie musimy podawać jadłospisu Rubik bądź udowadniać, że ma ona dobre wyniki badań. Nie promuje niezdrowego stylu życia, nie mówi nikomu, co ten ma jeść i jak wyglądać. Każdy ma swój rozum i prawo wyboru. Anja jest modelką i musi mieć taką figurę. Tego oczekują od niej projektanci, bo szyją w takim, a nie innym rozmiarze ubrania w kolekcji. jeśli dyrektor artystyczny magazynu, stylista, fotograf czy projektant ma wizję pokazania modelki w konkretny sposób, to ona wykonuje po prostu swoją pracę - dodaje Lucyna Szymańska.