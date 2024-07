Anja Rubik, jedna z najlepszych modelek na świecie przyznała się, że jej ciało nie jest idealne. Jednak praca uświadomiła jej, że nie zawsze liczą się cechy wyglądu. Rubik twierdzi, że aby być atrakcyjną kobietą wcale nie trzeba mieć długich nóg i być chodzącym ideałem. Anja przekonuje, że najważniejsza jest pewność siebie.

- Nie lubię w sobie kilku rzeczy, najbardziej bioder- wyznała w majowym wydaniu „Elle”. Modelka ma też kilka innych zastrzeżeń co do swojego wyglądu. Uważa, że jej włosy są zbyt cienkie i delikatne.

Uważacie, że Anja rzeczywiście ma powód do kompleksów?

