Anja Rubik i Sasha Knezevica są chyba jedną z najpiękniejszych par świata mody. Zakochani nie spełna dwa lata temu powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Mogłoby się wydawać, że od tamtego czasu są niemal nierozłączni, gdyż na większości wielki wydarzeń pojawiają się razem. Zobacz: Rubik i Knezevic kupili dom na luksusowej wyspie

Okazuje się, że modelka ze swoim ukochanym widuje się bardzo rzadko. Jak podało "Show" Anja przez ostatnie trzy spędziła z mężem tylko 47 dni. Wszystko przez to, że Rubik cały czas jest w rozjazdach, a na jej Instagramie przestały pojawiać się słodkie fotki ilustrujące jej życie prywatne u boku ukochanego. Od razu pojawiły się spekulacje na temat kryzysu w związku pary.

- W wielu związkach z dłuższym stażem zdarza się,ze partnerzy przestają myśleć o sobie jak o jednostkach. Zamiast "ja" każde z nich mówi "my". Zatracają przez to własną indywidualność i samodzielność, co z czasem staje się dużym problemem. My z Sashą stawiamy na związek partnerski. Kochamy się, wspieramy, ale jednocześnie każde z nas ma własne życie. Nie jesteśmy wobec siebie zaborczy - powiedziała modelka w rozmowie z dwutygodnikiem.