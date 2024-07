1 z 10

Anita Sokołowska gotuje w restauracji? Tak! Aktorka zaprojektowała własne danie dla jednej z warszawskich restauracji!

Po udziale w "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" posypały się kulinarne propozycje dla aktorki! Gwiazda "Przyjaciółek" przyjęła jedną z nich i - podobnie jak Małgorzata Socha kilka miesięcy temu - również ona skomponowała własne danie dla Signature Restaurant. Premiera dopiero 18 października, ale nie wątpimy, że będzie pyszne! Jedyne, co na razie możemy zdradzić, to że będzie to ryba.

Anita Sokołowska w programie "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" udowodniła, że świetnie gotuje! Najwierniejszymi fanami jej kuchni są synek i partner. Aktorka odkrywa przed swoimi fanami kolejny talent!

