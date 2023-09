Anita Sokołowska jest już znudzona swoją rolą w "Przyjaciółkach"? Aktorka w najnowszym wywiadzie szczerze odpowiedziała na to pytanie! Serial Polsatu już od kilku lat przyciąga miliony widzów przed telewizory. Pierwszy odcinek został wyemitowany dokładnie 6 września 2012 roku- od tamtej chwili fani mogli zobaczyć czternaście sezonów "Przyjaciółek", a teraz powstaje kolejna, piętnasta seria hitu o perypetiach Ingi, Zuzy, Anki, Patrycji i Dorotki. Czy po tylu latach grania w serialu Anita Sokołowska ma już dość swojej roli? Jest komentarz aktorki! Anita Sokołowska szczerze o roli w "Przyjaciółkach" Anita Sokołowska w serialu "Przyjaciółki" wciela się w rolę Zuzy, przebojowej bizneswoman, w życiu której nie brakuje dramatycznych zwrotów akcji. Wszyscy fani serialu z pewnością pamiętają, jak Zuza walczyła z rakiem, później wzięła ślub z Jaśkiem, a ostatnio przeżywała trudne chwile przez brata swojego męża, który próbował ją zgwałcić. Anita Sokołowska gra Zuzę już od siedmiu lat. Czy po takim czasie znudziła ją rola w "Przyjaciółkach"? Zobaczcie, co aktorka zdradziła w wywiadzie dla portalu Kultura wokół Nas. Byłabym nieuczciwa mówiąc, że wspaniale jest grać jedną postać przez siedem czy osiem lat, bo to nieprawda. Mocno się jednak angażuję i próbuję ją grać na 100 procent moich możliwości. Przychodzi jednak taki moment znużenia samą postacią, bo to jest tak samo pisane. Każda z czterech „Przyjaciółek” jest odpowiedzialna za pewien rodzaj emocji. Serial kręcimy trzy do trzech i pół miesiąca, a w między czasie robi jeszcze inne rzeczy. W moim przypadku jest to film czy teatr, który daje mi taki oddech i przestrzeń, że nie jestem skupiona tylko na tym, że...