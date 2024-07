Anita Sokołowska skomentowała wywiad Natalii Przybysz na temat aborcji! W weekend w "Wysokich Obcasach" ukazała się kontrowersyjna rozmowa z wokalistką, w której gwiazda wyznała, że poddała się aborcji, ponieważ nie była gotowa na kolejne dziecko. Swoją decyzję tłumaczy również brakiem odpowiednich warunków do wychowywania trzeciego dziecka. Jej wypowiedź wywołała społeczne poruszenie. Nie zabrakło oczywiście hejtów, które pojawiły się po wyznaniu Natalii Przybysz. Są jednak tacy jak Anita Sokołowska, którzy nie oceniają, a doceniają wielką odwagę:

Bardzo szanują odwagę Natalii Przybysz. Ja nie oceniam tego, co ona zrobiła tylko doceniam to, że ona w tym kraju, jako artystka, przecież ona żyje z tego, że jej płyty są kupowane, opowiedziała prawdziwą swoją historię. To jest naprawdę wielka odwaga i wielki szacunek dla niej.