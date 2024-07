Temat Eurowizji wzbudza spore zainteresowanie wśród Polaków, którzy zastanawiają się kto w tym roku będzie reprezentował nasz kraj w Wiedniu. Wiele polskich gwiazd otrzymywało propozycję zrobienia show i zaprezentowania się na wielkim festiwalu. Jedną z nich była Natalia Kukulska, która odmówiła. Zobacz: Natalia Kukulska została zaproszona na Eurowizję. Odmówiła z prostego powodu

Dzisiaj z kolei pojawiła się informacja, jakoby Ania Wyszkoni miała zaśpiewać na Eurowizji w Wiedniu. Oficjalne potwierdzenie tych doniesień miało nastąpić 9 marca w programie "Świat się kręci". Tabloid "Fakt" powołał się w tekście na swojego informatora, który twierdzi, że jej kandydatura była brana pod uwagę od początku przez TVP, choć stacja rozglądała się za innymi artystami:

Kandydatura Ani była dopięta już na początku roku, choć TVP rozglądało się za innymi kandydatkami. Ostatecznie jednak to jej powierzono misję zawojowania Europy.

Niestety, jak udało nam się dowiedzieć, wokalistka nie wystąpi na konkursie piosenki, ponieważ w tym czasie ma już zaplanowane koncert, o czym poinformowała Małgorzata Matuszewska z agencji PR dbającej o wizerunek Wyszkoni:

To nieprawda ze Anna Wyszkoni jedzie na Eurowizje! Za to wybiera się w najbliższym czasie do USA, gdzie - podobnie jak w ubiegłym roku- da koncert w Chicago dla tamtejszej Polonii.