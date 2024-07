2 z 7

...--> moja kolejna KSIĄŻKA ???? ku końcowi... nałożyłam ostatnie poprawki i "puszczam" do druku ????????Aaaaaaaaaaaa!!!! To będzie dobry dzień????????????????????????????????????????????????????????Hello dear !!!???? - napisała Ania Lewandowska.

I wszystko stało się jasne ;). Ania nałożyła ostatnie poprawki dotyczące jej nowej książki i może "puszczać" ją do druku! My Ani bardzo gratulujemy! Aż trudno nam uwierzyć, że kobieta w 9. miesiącu ciąży może nadal być tak aktywna. Jak widać, ciąża Lewandowskiej bardzo służy i jeszcze bardziej nakręca do działania!

