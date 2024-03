Anna Lewandowska jak zawsze z chęcią dzieli się z fanami wydarzeniami ze swojego życia. Tym razem jednak miała do przekazania naprawdę ważną wiadomość. Internauci nie ukrywają, że są z niej bardzo dumni. O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Anna Lewandowska prężnie działa w sieci. Dzieli się tam nie tylko swoimi zawodowymi wyzwaniami ale również tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Nie brakuje także modowych treści, które nie zawsze spotykają się z aprobatą komentujących. Ostatnio Anna Lewandowska pochwaliła się pięknymi chwilami u boku Roberta Lewandowskiego. Zakochani pokazali, jak świętowali Dzień Kobiet. Na tym jednak powody do radości się nie kończą.

Anna Lewandowska miała ważny powód, którym chciała pochwalić się na Instagramie. Okazuje się, że właśnie wystartowała z nową inicjatywą, która ma na celu zdrowy i aktywny tryb życia:

Od lat staram się wykorzystywać moją wiedzę oraz media społecznościowe do motywowania, inspirowania i edukowania Polaków w zakresie zdrowia. Dzisiaj jestem szczęśliwa, że mogę się podzielić z Wami bardzo ważną wiadomością. Przez ostatnie miesiące razem z moim zespołem oraz Fundacją pracowaliśmy nad wyjątkowym projektem i właśnie przyszedł moment oficjalnego startu programu społecznego „Active8 with Ann”. Active8 to moja odpowiedź na potrzeby młodych ludzi. Krok w przyszłość, stwarzający młodemu pokoleniu możliwości działania i przekucia ich pomysłów w realne zmiany społeczne w obszarze zdrowego stylu życia.

poinformowała na swoim Instagramie.