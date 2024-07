1 z 8

To niesamowite! Anna Lewandowska w 9. miesiącu ciąży jest nadal aktywna fizycznie! Stara się w tygodniu trenować przynajmniej trzy razy choć jest w zaawansowanej ciąży. Ania pod koniec kwietnia zostanie mamą, a mimo to nie przestaje ćwiczyć. Fani są pod wrażeniem jej nowego zdjęcia, które udostępniła na Instagramie.

Jakie TO ZDJĘCIE I CO PISZĄ FANI? ZNAJDZIECIE TO WSZYSTKO W NASZEJ GALERII!

Zobacz też: Kogo do pomocy w domu zatrudniają Lewandowscy? "Ania jest tuż przed porodem, przydaje im się każda pomoc"

Więcej: Anna Lewandowska ogłasza dobrą wiadomość: "Jestem BARDZO DUMNA!..." ZDJĘCIE