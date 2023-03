Anna Lewandowska ogłasza: "Dziś bardzo ważny dzień". Ma to związek z Robertem! 

Anna Lewandowska przyleciała do Polski w paru konkretnych sprawach! Fani jej męża od dawna czekają na ten moment. O co chodzi?

Anna Lewandowska jest w Polsce - gwiazda miała na głowie kilka spraw do załatwienia w swojej firmie, pojawiła się na meczu Polski z Albanią na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, ale to nie wszystko - na swoim InstaStories zapowiedziała, że "dziś ważny dzień". Co ma na myśli trenerka? Wszystko związane jest z jej mężem, Robertem Lewandowskim.

Anna Lewandowska czeka na film o Robercie

Anna i Robert Lewandowscy znów mają gorący okres w pracy. Dla piłkarza rozpoczęły się eliminacje do Euro 2024, z kolei trenerka wciąż rozwija swoje firmy i wprowadza kolejne nowości na rynek. To jednak nie koniec - już 31 marca na platformie PRIME VIDEO pojawi się film dokumentalny o życiu i karierze sportowca "Lewandowski – Nieznany". W sieci nie brakuje poruszających fragmentów - w jednym z nich Robert Lewandowski wspominał rodzinny dramat. Zanim jednak dokument trafi do serwisu, w Warszawie odbędzie się oficjalna premiera, najpewniej z udziałem Anny i Roberta. Na InstaStories żona sportowca pokazała nagranie, na którym odwiedza swoje biuro i mówi:

Przyjechałam do biura, bo dzisiaj ważny dzień. Spotkania, rada nadzorcza... Tam mój mąż ma wywiady, bo dziś jest bardzo ważny dzień - premiera dokumentu Roberta - cieszy się Anna.

Instagram/@annalewandowska

Na dokument o Robercie Lewandowskim z pewnością czekają setki tysięcy fanów. W końcu niedawno okazało się, że to właśnie on jest najpopularniejszym influencerem w Polsce. W istotnym rankingu See Bloggers wysoko znalazła się również Anna Lewandowska.

Dokument "Lewandowski - Nieznany" pokaże fanom nieznaną do tej pory twarz sportowca:

Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego - czytamy.

