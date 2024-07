Anna Lewandowska, mimo ciąży, ciągle pracuje. Jak nie ćwiczy, to... pisze! W długim tekście na swoim blogu podzieliła się z czytelniczkami swoją wiedzą i doświadczeniami na temat odpoczynku w ciąży. Dla przyszłych mam może to być kopalnia wiedzy.

Anna Lewandowska opisała na początek swoje odczucia na temat ciąży:

Ciąża…:) ..nadszedł ten piękny czas, kiedy niezależnie od lepszych czy gorszych humorów, śmiechu do rozpuku czy też wzruszeniu na reklamach proszku do prania, my a dodatkowo nasza rodzina możemy jednogłośnie stwierdzić – tak jestem/jesteś w „błogosławionym stanie”, więc nawet nienaturalne zachowania stają się normalnymi:) Nasi najbliżsi zachowują się jakbyśmy były zagrożonym gatunkiem pod ścisłą ochroną i co bardzo miłe nieznajomi ustępują nam miejsca w autobusie, kolejce do lekarza czy w sklepie. JAK NIE TERAZ TO KIEDY? - pyta Lewandowska.