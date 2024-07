2 z 8

Ania Lewandowska napisała:

trzeba robić swoje ???? i patrzeć ile pozytywnych ludzi jest tutaj i ile tych osób potrzebuje tej motywacji! Właśnie kończę pisać kolejną książkę - moc jest, zaangażowanie jest, satysfakcja jest! A energia tylko wraca... od Was ❤️❤️❤️ - możemy przeczytać na jej Instagramie.

Zgadzacie się z odpowiedzią Lewandowskiej? Zaangażowanie? Satysfakcja? To klucz do sukcesu i do wygranej z hejterami?

Zobacz też: Robert Lewandowski zdradził jak wychowa dziecko z Anią. Kiedy to mówił, bardzo się wzruszył...