Anna Lewandowska postanowiła pochwalić się swoimi sukcesami. Okazuje się, że w jej życiu zawodowym naprawdę sporo się dzieje, a trenerka fitness nie zwalnia tempa. Ta nie zapomina jednak o tym, co jest najważniejsze w życiu - o swojej rodzinie. Koniecznie zobaczcie, ten uroczy kadr z Laurą i Klarą w roli głównej.

W ostatnim czasie dużo się działo w życiu trenerki. Dopiero co Anna i Robert Lewandowscy świętowali Dzień Dziecka. Z tej okazji na ich instagramowych profilach pojawiły się liczne kadry w towarzystwie pociech - Klary i Laury. Życie zawodowe Anny Lewandowskiej ma się równie świetnie. Popularna trenerka wyznała na swoim Instagramie, że ostatnio jest bardzo zapracowana. Wszystko przez liczne projekty, którymi aktualnie się zajmuje:

Zobacz także: Tak Anna Lewandowska kibicowała mężowi podczas meczu na Camp Nou. ZDJĘCIA

Na tym jednak się nie skończyło. Następnie Anna Lewandowska podzieliła się szczęśliwą nowiną! Okazuje się, że gwiazda uplasowała się na drugim miejscu w rankingu Forbes Women, w kategorii najlepszych kobiecych marek własnych. Nie kryła więc szczęścia i wzruszenia:

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie, a fanka pyta o biust: "Coś tu się nie zgadza"

Nie da się jednak ukryć, że w życiu gwiazdy to jednak rodzina jest najważniejsza. Ostatnio Anna Lewandowska świętowała urodziny brata. Wówczas podzieliła się z fanami uroczym nagraniem, na którym widać ich wspólny taniec. Tym razem z kolei opublikowała zdjęcie córek, które opatrzyła czułym opisem:

- Przy tych wszystkich aktywnościach i obowiązkach te małe istotki przypominają mi, co w życiu jest najważniejsze. Połączenie wielu ról - mamy, żony, trenerki, właścicielki firm i do tego dzielenie życia pomiędzy Hiszpanią a Polską nie jest łatwe. Miewam kryzysy, chwile zwątpienia. To, że to wszystko jest możliwe to przede wszystkim zasługa ludzi, którzy mnie otaczają i pracują ze mną.

Dziękuję Wam za wsparcie i za to, że jesteście - napisała.