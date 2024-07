Za oceanem coraz głośniej mówi się o tym, że już w najbliższych miesiącach rodzina Brada Pitta i Angeliny Jolie powiększy się o kolejne maleństwo. Na początku zanosiło się, że para - jak to ma w zwyczaju - adoptuje kolejne dziecko z Afryki. Okazuje się, że tym razem będzie zupełnie inaczej.

- Angelina jest w trzecim miesiącu ciąży - wyznało źródło magazynu "OK!". - To nie jest jeszcze moment, w którym chce to ogłaszać publicznie, ale powoli informacja trafia do kolejnych osób z jej otoczenia.

Podobno aktorka nakazała już przemalowanie wszystkich ścian w sypialni na biało i coraz gorzej znosi poranne nudności. Pomimo tego jest szczęśliwa i uważa, że wszystkie wyrzeczenia na drodze do urodzenia dziecka należy przyjmować ze spokojem i pokorą.

Jeśli informacje amerykańskiej prasy się potwierdzą, to już w czerwcu Jolie i Pitt powitają na świecie maleństwo. Trzymamy kciuki!

