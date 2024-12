Angelina Jolie, światowej sławy aktorka i reżyserka, po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat pojawiła się w talk-show. Jej występ w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" odbył się w kultowym Studio 6B w Rockefeller Center w Nowym Jorku.

Angelina Jolie wystąpiła na boso

Podczas rozmowy z gospodarzem programu, Jimmy Fallonem, Angelina Jolie przyznała, że unika tego typu występów, ale zrobiła wyjątek, aby promować swój najnowszy film – biografię "Maria". Jednym z najgłośniejszych momentów wieczoru była bosonoga stylizacja aktorki. Angelina Jolie wyjaśniła, że powodem tego nietypowego wyboru było złamanie palca u nogi, do którego doszło dzień wcześniej.

Nie mogłam znaleźć butów, które nie sprawiałyby mi bólu, więc stwierdziłam, że po prostu zrezygnuję z nich całkowicie - powiedziała aktorka, zdobywając sympatię publiczności swoją szczerością i dystansem do sytuacji.

Pomimo braku obuwia Angelina Jolie wyglądała olśniewająco. Postawiła na minimalistyczną, elegancką stylizację, która idealnie podkreślała jej naturalną urodę. Publiczność oraz fani byli pod wrażeniem jej luzu i podejścia do życia. Jolie ponownie pokazała, że potrafi z klasą poradzić sobie z każdą sytuacją, nawet w trudnych okolicznościach.

Promocja filmu "Maria" – najnowszy projekt Angeliny Jolie

W programie Angelina Jolie promowała swój nadchodzący film "Maria", biografię legendarnej śpiewaczki operowej Marii Callas, w reżyserii Pablo Larraína. Film koncentruje się na życiu gwiazdy opery, ukazując jej sukcesy zawodowe oraz zmagania osobiste. Aktorka opowiedziała, że rola Marii Callas wymagała od niej dogłębnego przygotowania, zarówno pod względem wokalnym, jak i emocjonalnym. Jak podkreśliła, jest to jedna z najbardziej wymagających ról w jej karierze.

Występ Angeliny Jolie w "The Tonight Show" był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Jej naturalność, dystans do siebie i gotowość do żartów nawet w obliczu drobnych niedogodności zdobyły uznanie widzów. Po dekadzie przerwy Jolie przypomniała wszystkim, dlaczego jest nie tylko jedną z najbardziej utalentowanych, ale także najbardziej uwielbianych gwiazd Hollywood.

NBC/Ferrari Press/East News

