"Azja Express" to show, które przekonało do siebie wiele gwiazd po tym co zobaczyli na ekranie. jedną z osób, która chętnie by wzięła udział w programie jest... Aneta Zając. Jeśli będzie kolejna edycja programu ,to aktorka chętnie zgodziłaby się na propozycję.

Czuje się na nie gotowa. Chciałaby pokazać się widzom z zupełnie innej strony" - mówi "Fleszowi" znajoma Zając.

Aktorka nie będzie długo się namyślać, jeśli dostanie propozycję na swoją towarzyszkę podróży zaproponuje Swoją przyjaciółkę Ulę Dębską! Dziewczyny się świetnie się znają z serialu "Pierwsza miłość". Od lat się przyjaźnią. W tym czasie synkami aktorki Robertem i Michałem zaopiekowałby się ich tata Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak.

W pierwszej edycji "Azja Express" wystąpiła Agnieszka Włodarczyk, a widzielibyście filigranową Anetę jak prosi o jedzenie i spanie?

Aneta Zając jak do tej pory wstąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" i program wygrała.

Aneta Zając pokazała w tańcu, że jest wytrzymała, czy poradziłaby sobie w Azji?

Aneta Zając i Ula Dębska widzielibyście taki duet zmagający się z podróżą po Azji w "Azja Express"?