Aneta Zając jest zakochana? Jak donosi "Party" w życiu aktorki zaszło wiele zmian. Jakich? Aneta po raz pierwszy zdecydowała się wystąpić publicznie razem ze swoimi synami, bliźniakami Robertem i Michałem. Ale w szczytnym celu! Gwiazda podpisała kontrakt z wydawnictwem Dragon i została ambasadorka interaktywnych książeczek o przygodach smoka Maciusia.

– Do akcji „Czytanie na kolanie” przyłączyłam się razem z moimi synami, bo chcę zachęcić inne mamy, by też czytały swoim dzieciom przez minimum 15 minut dziennie. Pokazać, ze telefonu, który jest ulubionym gadżetem dzieciaków, możemy używać również do zabawy i nauki – mówi "Party" Aneta.