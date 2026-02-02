Aneta i Robert Żuchowscy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają powody do świętowania. Była uczestniczka uwielbianego przez widzów programu TVN w poniedziałkowy poranek ogłosiła wspaniałe wieści. To już kolejne!

Aneta Żuchowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje urodziny syna

Aneta i Robert Żuchowscy tworzą jedną z najpopularniejszych par, które poznały się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". W programie znaleźli miłość i zdobyli ogromną sympatię widzów. Fani do dziś mogą śledziś ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie chętnie pokazują, jak dziś wygląda ich życie. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Mieszka i córki Hani.

Niedawno Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wygadała się w sprawie trzeciego dziecka, a teraz podzieliła się radosną nowiną na temat swojego synka. Aneta Żuchowska z samego rana opublikowała na Instagramie wpis, w którym ogłosiła, że jej pociecha świętuje dziś swoje urodziny. Mieszko skończył już 4 lata!

Sto lat dla tego małego, przystojnego rozrabiaki, który przyszedł na świat 02.02.2022r! Dziś po godzince 23:00 będzie miał skończone całe 4 latka! Nawet nie pytajcie kiedy to zleciało, sama się zastanawiam napisała w sieci.

Fani od razu zareagowali i ruszyli z komentarzami i życzeniami dla synka Anety i Roberta Żuchowskich: "Wszystkiego Najpiękniejszego Miesio", "Spełnienia wszeeeelkich marzeń Słodziaku" piszą internauci.

Historia związku Anety i Roberta Żuchowskich

Aneta i Robert wzięli udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Od samego początku było widać, że są sobą zachwyceni i chyba wszyscy widzowie wierzyli, że ich relacja ma szansę na przetrwanie. Uczestnicy eksperymentu emitowanego na antenie TVN świetnie się ze sobą dogadywali, a w finale ogłosili, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. W tym roku zakochani będą świętować czwartą rocznicę ślubu.

Aneta i Robert Żuchowscy po raz pierwszy zostali rodzicami w 2022 roku. Na świecie pojawił się wówczas ich synek Mieszko. W 2023 roku para doczekała się drugiego dziecka, córeczki Hani, która jest wcześniakiem. Po narodzinach córeczki Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała wpis łamiący serce: "Urodziłam 700 gram cudu".

