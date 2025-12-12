Tak bawili się uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na ślubie Anity i Adriana!
Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wzięli ślub kościelny! Ceremonia odbyła się 12 grudnia w urodziny Anity, a całe wesele było jak z bajki. Nie obyło się bez wzruszeń, a w tej wyjątkowej chwili parze towarzyszyli inni uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tak bawili się na weselu Anity i Adriana.
Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" celebrują dziś swój wielki dzień, na który długo czekali! Para powiedziała sobie sakramentalne "Tak" przed ołtarzem, a potem udali się na wymarzone przyjęcie weselne, które zostało zorganizowane z wielką pompą. Na weselu nie zabrakło uczestników z innych edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak się bawili na weselu Anity i Adriana? Te zdjęcia zdradzają wszystko!
Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub
Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, znani widzom jako uczestnicy 3. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” wzięli ślub kościelny. Ceremonia odbyła się w urokliwej, niewielkiej kapliczce w Szczecinie. Para, która od lat pozostaje razem i wychowuje dwoje dzieci, zdecydowała się na ten wyjątkowy krok w dniu urodzin Anity.
Para przyjechała na miejsce ceremonii zabytkowym mercedesem, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród gości. Tuż przed wejściem do kapliczki Anita i Adrian pozowali do zdjęć, pokazując swoje wielkie szczęście. O godzinie 13:00 powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.
Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na ślubie Anity i Adriana!
Po zakończeniu uroczystości kościelnej, para młoda oraz goście udali się do eleganckiego dworku, położonego nad jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie, w przepięknym sąsiedztwie Puszczy Bukowej. Wesele odbyło się w klimatycznej sali, która została ozdobiona dekoracjami w odcieniu głębokiej zieleni, który jak wiadomo jest kolorem nadziei.
Na uroczystości nie zabrakło wyjątkowej atmosfery, emocji i wzruszeń. Pojawiły się już pierwsze zdjęcia z wesela Anity i Adriana, które w mediach społecznościowych opublikował m.in. Maciej z 12. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. To na jego weselu niedawno byli obecni Anita i Adrian, a teraz on pojawił się na ich ślubie, ale już bez Karoliny.
Na weselu Anity i Adriana nie mogło zabraknąć też Laury i Karola oraz Kornelii i Marka z 9 edycji.
Na ślubie Anity i Adriana ze "ŚOPW" zabrakło dwóch osób
Choć na uroczystości pojawiło się wielu bliskich oraz przyjaciół pary, zabrakło dwóch ważnych osób, czyli Anety i Roberta Żuchowskich. Para, która wzięła udział w 6. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” i ostatnio mocno wspierali Anitę i Adriana podczas ich walki z chorobą, ale nie pojawili się na ślubie. Aneta w mediach społecznościowych poinformowała, że ich dzieci są chore i być może to było powodem ich nieobecności.
Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na ślubie Anity i Adriana!
