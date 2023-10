Napięcia między Anetą Glam i Caroline Derpienski nie słabną, a wręcz przeciwnie - ostatnio co rusz przybierają na sile. Dopiero co gwiazda "Żon Miami" zarzuciła modelce, że ubrania, które trafiają do jej kolekcji, pochodzą z popularnych sklepów internetowych z odzieżą, a 23-latka pokusiła się o ostrą odpowiedź. Co na to Aneta Glam?

Aneta Glam demaskuje Caroline Derpienski

Odkąd Caroline Derpienski zaczęła pojawiać się na salonach również w Polsce, w show-biznesie znalazła swoich sprzymierzeńców, ale pojawiły się też krytyczne głosy na temat jej kariery. Jedną z osób, które wypowiadają się o 23-latce, w niezbyt przychylny sposób jest Aneta Glam. Gwiazda "żon Miami" wystosowała przeciw modelce szereg zarzutów, m.in. dotyczących tego, że Caroline Derpienski sfałszowała swoją kolekcję ubrań.

Teraz Aneta Glam poszła o krok dalej i pokusiła się o instagramowe "śledztwo" dotyczące dodatków, jakie nosi Caroline Derpienski. Gwiazda pokazała, że ... kolczyki, które nosi Caroline Derpienski w rzeczywistości mają kosztować 19 zlotych - a nie, jak podkreśla na każdym roku modelka - pochodzić z najnowszych, luksusowych kolekcji.

Kolczyki za 18 zeta ... ot, milionerka - podsumowała Aneta Glam.

Na tym jednak Aneta Glam nie poprzestała - gwiazda pokazała na Instagramie, jak wybrała się do sklepu z pochodzącymi z Chin materiałami i tekstyliami. Wyniki "śledztwa" fani mogli oglądać na InstaStories.

No i dojechałam. Znalazłam kreacje za tysiące, ale centów! Sukienka gotowa prosto z Chin, we wszystkich kolorach i rozmiarach za parę set dolarów. Gotowe gorsety z Chin za 74 dolary. (...) Hurtowa sprzedaż z Chin: gotowe, można ubierać, tylko nie zapomnij doczepiać piór. Paręset dolarsów, doczepić pióro i już jesteś kreatorką mody z Miami. Sprzedawczyni potwierdziła, panele za paręset dolarsów z Chin możesz sprzedać za kilka tysięcy, jeśli znajdziesz takich, co się nabiorą - relacjonowała Aneta Glam.

Myślicie, że Caroline Derpienski odniesie się do relacji, opublikowanych przez Anetę Glam? Fanom pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń.

