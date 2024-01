Aneta Glam i Caroline Derpienski od miesięcy mają konflikt, który wydawać by się mogło, że będzie jeszcze długo trwał. Tym razem Aneta Glam kolejny raz pokazała wizerunek ukochanego Caroline Derpienski. Glam spotkała parę na imprezie sylwestrowej.

Aneta Glam spotkała Caroline Derpieński i Dżaka

Aneta Glam wraz z partnerem i przyjaciółmi wybrali się na sylwestra do restauracji "Queen Miami Beach". Żona Miami podzieliła się z fanami nagraniami z eventu. Wnętrze restauracji było bardzo eleganckie, a występy artystyczne urozmaicały czas gościom. Lecz to nie na to fani Anety Glam zwrócili szczególną uwagę. Na jednym z nagrań widzimy dwie postaci stojące tyłem. Jedną z tych osób jest Caroline Derpienski, a druga najprawdopodobniej jej ukochany Dżak.

A tu przy barze słynni 'miliarderzy polscy' - napisała pod fotografią Aneta Glam.

Instagram@AnetaGlam

Na kolejnych nagraniach i fotografiach postać mężczyzny jest o wiele bardziej widoczna. Wydawać by się mogło, że to ten sam mężczyzna, którego wizerunek Aneta Glam już wcześniej publikowała, na swoich social mediach. Celebrytka wyznała, że nie spodziewała się Caroline i jej mężczyzny w tym miejscu.

W szoku byłyśmy, że tam ich spotkałyśmy. Jeśli już tak kłamią, to na cholerę razem wychodzą - napisała Glam.

Caroline Derpienski odniosła się do sytuacji i wyznała, że to Aneta Glam przyszła za nią na imprezę. Stwierdziła, że Glam ją śledziła. Dodała również, że została zaczepiona przez koleżanki Glam.