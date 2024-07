Temat praw homoseksualistów i ich roli w społeczeństwie to w Polsce wciąż temat, który mocno dzieli opinię publiczną. Mocno dotyczy też show-biznesu i obecnych w nim gejów - zarówno tych, którzy coming out mają za sobą, jak i tych "podejrzanych". Przypomnijmy: "Można myśleć, że jestem gejem, ale..."

Po raz kolejny mogliśmy się o tym przekonać w ostatnim wydaniu programu Moniki Olejnik. Dziennikarka zaprosiła do studia Roberta Biedronia i Pawła Kukiza, który wielokrotnie deklarował swoje prawicowe poglądy, często zabarwione też homofobicznymi zwrotami. Dyskusja rozpoczęła się od mocnego pytania prowadzącej, co narzuciło jej późniejszy ton.



Olejnik: Dla pana Robert Biedroń jest gejem czy pedałem?

Kukiz: Według starego pedałem, a nowego - gejem. Do moich homoseksualnych przyjaciół bez problemu mówiłem "pedale". Kiedy środowisko homoseksualne było poniewierane, a ci ludzie byli skazani na ostracyzm i żyli w strasznym lęku - wtedy broniłem słabszych. Ale jeśli ktoś mi wymachuje przyrodzeniem przed oczyma, a ja mówię mu "odejdź", bo to nie moja estetyka i wtedy jestem okrzyknięty ciemnogrodem, to to już jest przegięcie. Nie może być tak, że lobby mniejszości terroryzuje większość

Biedroń: Jeżeli to mówi osoba znana w środowisku, wśród znajomych... Do dzisiaj tak jest, zresztą wiadomo, że np. Żydzi opowiadają najlepsze dowcipy o Żydach. Trzeba mieć dystans do pewnych spraw. Jestem jedynym otwarcie homoseksualnym politykiem w parlamencie. Tych, którzy zrobili coming out w polityce, można policzyć na palcach jednej ręki. Wychowałem się w małym miasteczku na Podkarpaciu i myślałem, że jestem jedynym na świecie. Only gay in the village. Żyjemy w heteromatriksie. Wszyscy zakładają, że tak jest, nie trzeba tego potwierdzać. Moi rodzice do 18. roku życia byli pewni, że jestem heteroseksualny. Moja babcia życzyła mi, żebym znalazł sobie dziewczynę