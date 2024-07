Ciężko w tym momencie przewidzieć, kto z uczestników czwartej edycji Top Model zrobi furorę w modelingu, ale jedno jest pewne - program wykreował już jedną postać medialną, o której jeszcze długo będzie głośno. Chodzi oczywiście o Mateusza Magę, początkowo lansowanego na wielkie objawienie show, a dziś krytykowanego przez niemal wszystkich, łącznie z zachwycającymi się nim kiedyś jurorami. Przypomnijmy: "Po co przyszedł do Top Model? Psychiki brak!"

Maga wciąż wzbudza też ogromne emocje wśród internautów. Wulgarny fanpage na Facebooku, na którym zbierali się hejterzy aspirującego modela został już wprawdzie usunięty z sieci, ale pod artykułami na jego temat wciąż jest bardzo gorąco. Bardzo często przewija się w nich wątek orientacji seksualnej Mateusza, co zauważył również sam zainteresowany. W najnowszym wywiadzie deklaruje jednak, że nie jest homoseksualistą, jak sugerują internauci. Dodaje, że jest sam i taki stan mu odpowiada.



Padały też słowa, że jestem osobą homoseksualną, nie wiem na jakiej podstawie to stwierdzały. No może rzeczywiście, patrząc na niektóre moje wypowiedzi, na ten głos i tak dalej, zachowanie, tak, może takie wnioski rzeczywiście mogą się nasunąć. Natomiast nie, nie jestem osobą homoseksualną, zawsze chciałem być i jestem sam, jestem singlem i co do tego nie mam żadnych wątpliwości - wyznaje w rozmowie z kafeteria.tv Maga.