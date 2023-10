Monika Olejnik to polska dziennikarka, która znana jest m.in. z prowadzenia programu publicystycznego "TVN Kropka nad i". Do programu emitowanego w TVN 24 GO zaprasza gości ze świata politycznego. W ostatnich odcinkach programu mogliśmy zobaczyć m.in.: Władysława Kosiniaka-Kamysza, Borysa Budkę, czy Michała Kobosko i Krzysztofa Gawkowskiego.

Reklama

Monika Olejnik skierowała mocne słowa do Andrzeja Dudy

Monika Olejnik od zawsze bez skrępowania porusza każdy polityczny temat. Jej wiedza i doświadczenie wielokrotnie przerastały polskich polityków, którzy nie wiedzieli, co mają odpowiedzieć na pytania zadane przez Olejnik. Tym razem dziennikarka postanowiła skierować swoje słowa do Andrzeja Dudy. Na Instagramie opublikowała nowe zdjęcie, pod którym w poście zasugerowała, że Duda nie potrafi liczyć.

Prezydent Andrzej Duda: „mamy dwóch poważnych kandydatów na stanowiska premiera (…) Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska”! Oj chyba potrzebne są lekcje matematyki. 194 i 248 - Czy widzicie różnice? - zapytała Olejnik.

Zobacz także: Monika Olejnik przyłapana przez paparazzi. Patrzymy na jej buty. Zaskoczyła wyborem w upalny dzień

Obserwatorzy żwawo włączyli się w dyskusję. Pod fotografią, na której Olejnik wygląda niczym modelka, pojawiło się wiele wpisów. Ludzie pisali:

Do 13.11 potrzebuje czasu, aby rozwiązać tę skomplikowaną nierówność.

Ale w przypadku tego jednego okreslenie „poważny” powinniśmy wziąć w cudzysłów.

My widzimy, ale on chyba z matematyki jest gorszy jak z angielskiego.

Reklama

Jak myślicie co na to Andrzej Duda?