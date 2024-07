To dzieło powstało na marginesie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żony Melanii w Polsce, ale na serwisach społecznościowych stało się hitem niemal równie wielkim, co relacje z samej wizyty. Oto bowiem dawna gwiazda polskiej sceny kabaretowej - Andrzej Rosiewicz zaprezentował na antenie porannego programu dwójki - "Pytanie na śniadanie" swoją najnowszą piosenkę, zadedykowaną odwiedzającemy nasz kraj Trumpowi.

Rosiewicz spiewa dla Trumpa

Piosenka jest śpiewana po angielsku, a jej wszytko wyjasniający tytuł to: "For Mr President From Warsaw With Love". (Dla Pana Prezydenta z Warszawy z miłością...)

Hit sieci ma dość prosty do zapamiętania refren:

Trumping and jumping today is trendy.

Sing and jump, sing and jump!

Sing all together for Donald Trump

Internauci reagują… no cóż - jedni zrywają boki, inni piszą o mega-żenadzie. A jak jest naprawdę? Sami zobaczcie:

To nie pierwszy przebój Andrzeja Rosiewicza napisany na cześć przywódcy światowego mocarstwa. Ma już na koncie śpiewany częściowo po rosyjsku głośny hit "Wieje wiosna ze Wschodu (Michaił, Michaił)" zadedykowany pierwszemu sekretarzowi Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego - Michaiłowi Gorbaczowowi. A oto i on:

Która piosenka lepsza? :)

