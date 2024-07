Już niedługo na antenie Polsatu pojawi się nowy program "Celebrity Splash". Formuła holenderskiego show polega na tym, że gwiazdy będą skakać do wody, wykonując przy tym akrobacje. W jury zasiądzie m.in. Otylia Jędrzejczak. Przypomnijmy: Celebrity Splash: Ujawniono 10 uczestników! To oni będą skakać do wody?

Stacja stara się ściągnąć największe nazwiska. Jak udało nam się ustalić, jednym z uczestników mokrych przygód będzie aktor znany m.in. z serialu M jak Miłość, Andrzej Młynarczyk. Przystojniak ma na swoim koncie mnóstwo ról, boskie ciało i czarujący uśmiech. To może okazać się kluczem do sukcesu:

Fanki Andrzeja na pewno będą zadowolone, że pojawi się w show. Będzie w końcu mógł zaprezentować się trochę z innej strony. Ma się czym pochwalić, jest wysportowany, kobiety go kochają, więc na pewno świetnie sobie poradzi - mówi nam nasze źródło

Trzymacie za niego kciuki?

