W trakcie wizyty księcia Williama i księżnej Kate w Gdańsku (zobacz: Oto look księżnej Kate nr 3! Najlepszy? Na wizytę w Gdańsku wybrała torebkę polskiej marki! ZDJĘCIA), Agata i Andrzej Dudowie wzięli udział w otwarciu Zakładu Radioterapii oraz zmodernizowanej Kliniki Onkologii w Warszawie!

Zakład oraz zmodernizowaną klinikę otwarto w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie:

Choroby onkologiczne są czymś postępującym, bo są związane z rozwojem ludzkości, są chorobami cywilizacyjnymi. ... Tak jak z wieloma rodzajami chorób udaje się walczyć i zminimalizować znacząco ich liczbę, o tyle z nowotworami tak nie jest. To, co możemy, to osiągać coraz lepsze wyniki w ich leczeniu, coraz lepsze efekty i wyprowadzić pacjentów ze stanu chorobowego - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda