Andrzej Duda i Agata Duda podczas oficjalnych uroczystości

Andrzej Duda w tym przypadku coraz częściej wybiera to co żona. Zauważyliście? Prezydent coraz częściej dobiera krawaty pod kolor strojów swojej żony! W czasie oficjalnych wyjść prezydent zakłada te, które są kolorystycznie dopasowane do sukni i żakietów Agaty Dudy. I tak, gdy Pierwsza Dama decyduje się na kostium w kolorze błękitu, Andrzej Duda zakłada krawat w kolorze niemal identycznym, co stylizacja żony! Gdy Agata Duda decyduje się na czerń, wybór krawata prezydenta również wydaje się być oczywisty. Widać, że w kwestii stylizacji para prezydencka jest idealnie dopasowana:)

