Andrzej Duda został uśmiercony przez jedną z rosyjskich firm! Informacje o śmierci prezydenta Polski pojawiły się wczoraj na portalach internetowych jako automatyczne reklamy Googla, kierujące do strony pult-voevoda.ru - strony rosyjskiej agencji ochroniarskiej. Po interwencji kancelarii prezydenta, Google zablokowało ich wyświetlanie się w przeglądarce.

Jak podają Wirtualnemedia.pl, reklamy miały kilka wersji. W jednej z nich treść brzmiała: "Andrzej Duda zmarł dziś", w innej zaś napisano: "Szczegóły z miejsca zdarzenia. Polska straciła wielkiego polityka”. Sytuacja szybko została jednak opanowana przez kancelarię prezydenta. Rzecznik prezydenta, Marek Magierowski, podał na swoim Twitterze, że po interwencji zablokowano okienka z reklamą:

Biuro Prasowe KPRP skierowało w tej sprawie pismo do Google Polska z pytaniem, czy wspomniane reklamy pojawiły się na stronach internetowych w systemie Google AdWords. Po interwencji Google zablokował szokujące reklamy pewnej rosyjskiej firmy. A jeśli tak, to jakie działania zamierza podjąć firma, by uniknąć takich niefortunnych incydentów w przyszłości. - mówi.