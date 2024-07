Jedni uważają, że to skrajnie niebezpieczne, inni, że mistrzostwo świata. Polak Andrzej Bargiel został pierwszym człowiekiem, który zjechał na nartach ze szczytu Broad Peak, czyli z wysokości 8051 m. n.p.m.

Bargiel najpierw przez osiem godzin wspinał się samotnie na szczyt, a potem zjechał z niego na nartach. Zjazd odbył się 25 lipca i zajął aż trzy godziny (z godzinnym odpoczynkiem)! Dopiero dziś ukazało się zapierające dech w piersiach wideo z tego zjazdu.

Jest to szczególnie niebezpieczny szczyt do zdobycia, a co dopiero do zjazdu z niego na nartach! Dwa lata temu dwaj doświadczeni alpiniści: Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski 6 marca 2013 roku pozostali na Broad Peaku już na zawsze.

Kim jest Andrzej Bargiel?



Pochodzi z Zakopanego, ma 28 lat i jest skialpinistą, czyli narciarzem wysokogórskim. Jest też biegaczem górskim i himalaistą. Od dwóch lat tworzy projekt Hic Sunt Leones, który zakłada zjazd z najwyższych szczytów świata. Na swoim koncie ma już w sumie cztery takie zjazdy.

A Wy jak uważacie: to fascynujący sport, czy jednak ryzykowanie życiem?



