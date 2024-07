W ostatnią niedzielę w The Beverly Hilton Hotel w Beverly Hills odbyła się wielka gala filmowa Producers Guild of America Awards 2014. Na imprezie, pojawiła się cała śmietanka gwiazd, które są w przedbiegach do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Tym razem na czerwonym dywanie zwróciłyśmy uwagę na Gillian Anderson. Brytyjska aktorka w koronkowej kreacji i delikatnym makijażu wyglądała pięknie i seksownie. Zaś Claire Danes w jasnej sukience Christiana Diora wyglądała skromnie i bardzo modnie.

A na koniec 2 przystojniaków. Na gali Producers Guild of America Awards 2014, można było zobaczyć, m.in. 50-letniego Brada Pitta. Aktor w smokingowej marynarce z muchą połączonej z wygoloną fryzurą wyglądał szałowo. Elegancja w miksie w rockiem. Zaś 39-letni Leonardo DiCaprio na gali pojawił się w klasycznym dla siebie garniturze. Biała koszula + czarny, wąski krawat.

Zobaczcie więcej zdjęć z Producers Guild of America Awards 2014: