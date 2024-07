Kolejna gwiazda amerykańskiej telewizji postanowiła przyznać się do swojej orientacji seksualnej. Tym razem "coming outu" dokonał Anderson Cooper, najpopularniejszy prezenter i dziennikarz newsowy w USA. W liście do jednego z portali napisał, że jest gejem i chce w końcu powiedzieć to oficjalnie.

- Prawda jest taka, że jestem gejem, zawsze nim byłem, zawsze będę i nie mógłbym być bardziej szczęśliwy, zadowolony i dumny

Od ponad dziesięciu lat jest związany z prestiżową stacją CNN, w której prowadzi obecnie swój autorski program "Anderson Cooper 360". Był także korespondentem wojennym. Cooper zapewnia, że nigdy nie ukrywał swojej odmiennej orientacji przed kolegami z pracy, rodziną czy przyjaciółmi. Po latach milczenia i spekulacji, postanowił publicznie powiedzieć o sobie. Dlaczego dopiero teraz?

- Zdałem sobie sprawę, że ukrywając ten aspekt mogłem dać komuś powody do tego, żeby myślał, że coś jest nie tak lub że staram się coś ukryć.

Coraz więcej gwiazd przyznaje się do swojego homoseksualizmu. Głównie w Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że dzięki takim przypadkom również w Polsce łatwiej będzie znanym gejom i lesbijkom, przyznać się do swojej orientacji.

