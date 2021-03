Meghan Markle w wywiadzie dla Oprah Winfrey: "Mój syn nie jest księciem przez rasizm rodziny królewskiej"

Na ten wywiad czekali niemal wszyscy na całym świecie, a rozmowa Meghan Markle i księcia Harry'ego u Oprah wzbudziła wiele kontrowersji jeszcze na długo przedtem, jak ujrzała światło dzienne. Podczas wyemitowanego w nocy z niedzieli na poniedziałek dwugodzinnego wywiadu, Meghan Markle poruszyła wiele kwestii, które niekoniecznie wpłyną dobrze na wizerunek rodziny królewskiej - opowiedziała o swoich myślach samobójczych, a także o tym, jak odmówiono Archie'mu tytułu królewskiego, czego powodem miała być obawa przed tym, że dziecko urodzi się ciemnoskóre.

Meghan Markle i książę Harry o rasizmie w rodzinie królewskiej

Dlaczego syn księcia Harry'ego i Meghan Markle nie ma tytułu królewskiego? Choć do tej pory media utrzymywały, że stało się tak za sprawą decyzji jego rodziców, okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. W wywiadzie u Oprah Meghan ujawniła, jak zostało wyjaśnione jej, że Archie nie będzie księciem, a tym samym nie otrzyma ochrony.

Nie chcieli, żeby był księciem lub księżniczką, nie wiedząc, jaka będzie płeć, co będzie się różnić od protokołu, i że nie otrzyma ochrony - wyznała żona księcia Harry'ego.

Meghan Markle przyznała, że jej mąż prowadził wiele rozmów z rodziną na temat ich pierwszego dziecka, jeszcze przedtem jak Archie przyszedł na świat. Okazało się, że ich głównym tematem był odcień skóry, jaki może mieć.

W tych miesiącach, kiedy byłam w ciąży, prowadziliśmy w tandemie rozmowę: „nie dostaniesz ochrony, nie dostaniesz tytułu”, były także obawy i rozmowy o tym, jak ciemna może być jego skóra, kiedy się urodzi - powiedziała.

Meghan zaznaczyła, że nie chce wyjawić, kto był po drugiej stronie rozmowy, gdyż mogłoby być to bardzo szkodliwe dla rodziny królewskiej. Kiedy książę Harry dołączył do wywiadu, Oprah postanowiła zapytać go o to, co wcześniej powiedziała jego żona.

To jest rozmowa, którą nigdy nie zamierzam się podzielić. Wtedy było to dla mnie bardzo niezręczne i byłem trochę zszokowany - tłumaczył.

Książę Harry nie zgodził się również na powiedzenie, jakie pytanie zostało mu dokładnie zadane. Przyznał jednak, że wygląd ich przyszłych dzieci był poruszany jeszcze przed ich ślubem. Jak rodzina królewska zareaguje na oskarżenia o rasizm? Tego na razie nie wiadomo. Niektórzy fani brytyjskiego dworu zaznaczają jednak, że Meghan mija się z prawdą, ponieważ nie tylko jej syn nie ma tytułu. Księciem nie jest mały August, niedawno urodzony synek księżniczki Eugenii oraz dzieci Zary Philips - córki księżniczki Anny.

Czy Archie i Meghan padli ofiarą rasizmu ze strony rodziny królewskiej? Oskarżenia Meghan są bardzo poważne.

