Ile Meghan Markle i książę Harry zarobią na wywiadzie dla Oprah Winfrey? Szokujące doniesienia!

O wywiadzie Meghan Markle i Harry'ego dla Oprah Winfrey mówi cały świat! Nic dziwnego, że stacja CBS, która zdecydowała się kupić prawa do emisji wywiadu zapłaciła za niego zaskakującą kwotę. Jak informuje "Daily Mail" Oprah chciał sprzedać wywiad też dla NBC i Disneya ABC, ale wygląda na to, że to właśnie CBS złożyło najwyższą ofertę, która miała wynosić 9 milionów dolarów! A jaką kwotę za wywiad otrzymali Meghan i Harry? Tu pojawia się ogromne zaskoczenie!

Ile Meghan Markle i książę Harry zarobią na wywiadzie dla Oprah Winfrey?

Na wywiad Meghan i Harry'ego czekają wszyscy łącznie z rodziną królewską, która obawia się tego, co powie Markle na temat jej życia w Wielkiej Brytanii. Sussexowie dokładnie rok po opuszczeniu rodziny królewskiej, które jak przyznał Harry było dla niego "niewiarygodnie trudne" zdecydowali się przerwać ciszę i opowiedzieć, dlaczego tak naprawdę wyjechali do USA i jak planują ułożyć sobie życie za oceanem. Ich niemal dwugodzinny wywiad dla Oprah jeszcze przed emisją wywołuje mnóstwo kontrowersji i wygląda na to, że między Meghan a pałacem trwa wymiana ciosów.

Wywiad Oprah z Meghan i Harrym już teraz jest przez niektórych ekspertów ogłoszony najlepszym w całej jej karierze, dlatego nic dziwnego, że stacja CBS była gotowa zapłacić 9 milionów dolarów za prawa odo wywiadu i dystrybucji. A jaką kwotę otrzymali royalsi? Według informacji "Daily Mail" nie otrzymali wynagrodzenia za wywiad. Eksperci są zdania, że para i tak skorzysta na tym najbardziej, bo przyczyni się to do promocji ich marki osobistej, którą sami tworzą, wycenianej nawet na miliard dolarów.

W Polsce wywiad Meghan i Harry'ego będzie można obejrzeć na antenie TVN24 8 marca o godzinie 20:30!

