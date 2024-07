Reklama

Aneta Sablik od kilku tygodni podbija serca widzów programu "Deutschland sucht den Superstar", czyli niemieckiej wersji znanego w Polsce "Idola". Śliczna Polka dostała się do finałowej dziesiątki i z każdym występem zdobywa coraz lepsze opinie, dzięki czemu bez problemu awansuje do kolejnego etapu. Przypomnijmy: Polka skradła serca Niemców. Będzie gwiazdą?

W ostatnim odcinku programu Aneta wykonała utwór Anastacii "I''m Outta Love". Po raz pierwszy na widowni zasiedli jej rodzice, ale nie była to pierwsza niespodzianka przygotowana przez producentów. Na ekranie jednego z telebimów przed występem pojawiła się amerykańska wokalistka i życzyła jej powodzenia.

Witaj Aneta, słyszałem, że ktoś śpiewa moją piosenkę dzisiaj. Myślę, że poradzisz sobie świetnie. Obserwuję cię! - powiedziała

Sablik nie mogła dojść do siebie po tym co zobaczyła, ale mimo wielkiego szoku brawurowo poradziła sobie z hitem Amerykanki. Bez problemu wywalczyła awans do kolejnego odcinka.



Poznajcie nową idolkę naszych zachodnich sąsiadów: