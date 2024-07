1 z 7

W 2005 roku telewizja Polsat zaprzestała emisji polskiej edycji "Idola". Program ten wykreował kilka znaczących postaci na polskim rynku muzycznym - to właśnie tam swoją karierę zaczynała m.in. Monika Brodka, Tomek Makowiecki, Ania Dąbrowska, Alicja Janosz czy Ewelina Flinta. Od czasu do czasu pojawiają się spekulacje, że któryś z potentatów będzie chciał wskrzesić ten format, ale póki co, taka decyzja jeszcze nie zapadła.

Zobacz: Co za zmiana! Gwiazdor "Idola" wyprzystojniał i ściął długie włosy

"Idol" świetnie radzi sobie za to w innych krajach, np. u naszych zachodnich sąsiadów. Niemiecka wersja muzycznego show wciąż wzbudza ogromne emocje, a w tym roku prawdziwym odkryciem jest polska wokalistka. Urodzona w Bielsku-Białej Aneta Sablik dostała się do wielkiego finału "Deutschland sucht den Superstar" czyli po prostu "Idola". Już na pierwszym castingu śliczna blondynka pokonała ponad 60 tysięcy kandydatów. W programie śpiewała m.in. przeboje Christiny Aguilery, Jackson 5 czy Beyonce, a jej fanpejdż na Facebooku śledzi już ponad 260 tysięcy osób!



Anetka kocha śpiewać i robiła to od dziecka. Ten konkurs to dla niej wielka szansa. Wszyscy jej tutaj w Bielsku, kibicujemy - komentuje w rozmowie z "Super Expressem" mama wokalistki, Lidia Sablik.

Poniżej jeden z jej występów w "Idolu". Wróżycie jej dużą karierę na Zachodzie?

Zdjęcia Anety Sablik: