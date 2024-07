Sesja w "Playboyu" to dla modelek i celebrytek z całego świata wciąż prestiż i propozycja, której nie można odrzucić. Niektóre polskie gwiazdy marzą o tym, aby pojawić się na łamach amerykańskiej edycji magazynu, co zdecydowanie ułatwiłoby start kariery za Oceanem. Udało się to mało znanej modelce. Przypomnijmy: Polka została gwiazdą Playboya w USA

Amanda Streich, bo to o niej mowa, zauroczyła samego Hugh Hefnera i przepowiada się jej wielką karierę w Stanach Zjednoczonych. Jest młoda, piękna i zdecydowanie wie, czego chce. O rozkładówce w amerykańskim "Playboyu" marzy też pewnie Natalia Siwiec, której sesje często są publikowane w europejskich wydaniach magazynu. Amanda ma jednak dla Natalii złą wiadomość: jej zdaniem Siwiec nie ma szans na karierę w USA, bo brakuje jej... naturalności:



Karierę można zrobić tylko dzięki naturalności. Natalia stawia przede wszystkim na przesadę i nadmiar. Nie wyobrażam sobie jej w Nowtm Jorku. Mężczyźni nie lubią tego typu kobiet. Nie widzę szans na międzynarodową karierę Siwiec, nawet na okładce "Playboya" - stwierdziła dobitnie w wywiadzie dla "Kobiecym Okiem".

Coś nam podpowiada, że Natalia jest zupełnie innego zdania. My cieszymy się z zagranicznych sukcesów obu Pań!

