Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella dzisiaj kończy dwa lata. Z tej okazji rodzice przygotowali dla dziecka niespodziankę. Para zdecydowała podać sobie ręce na zgodę i zorganizowała kameralne przyjęcie dla Henrego Tadeusza, które spędzą we własnym gronie. Alicja i Colin specjalnie wcześniej wrócili z planów filmowych żeby móc na spokojnie przygotować się do tego ważnego wydarzenia.



- Zdecydowali się zrobić Heniowi prezent w postaci przyjęcia urodzinowego z tatą i mamą u boku. Alicja nie do końca wierzyła, że to się uda, ale Colin dotrzymał słowa. To będzie kameralna uroczystość - powiedziała w rozmowie z "Faktem" osoba z otoczenia Alicji.



Myślicie, że ta okazja ociepli relację Alicji i Colina?



chimera

