Pamiętna rola w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy otworzyła przed Alicją Bachledą-Curuś drzwi do wielkiej kariery. To On odkrył jej wielki talent dla polskiej i światowej widowni. Aktorka pożegnała Mistrza wzruszającym wpisem:

Panie Andrzeju, Dziękuję. Wieczne odpoczywanie - napisała.

Alicja miała ledwie 16 lat, gdy stanęła na planie "Pana Tadeusza". Gdy za tak wielkie dzieło bierze się artysta taki jak Wajda, można się spodziewać, że efekt będzie spektakularny. I był! Adaptacja klasyka Mickiewicza stałą się klejnotem polskiej kinematografii. Dla Alicji była zaś drzwiami do wielkiej kariery. Otworzył je szeroko właśnie Wajda.

Sam reżyser rok później dostał Oscara za całokształt twórczości, a jego filmy jeszcze bardziej zyskały na popularności.