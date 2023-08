Zapłakana Katarzyna Cichopek żegna serialowego ojca, Andrzeja Precigsa: "Andrzeju, tatusiu żegnaj"

W mediach społecznościowych pojawiła się bardzo smutna informacja. Nie żyje trener personalny, Jacek Kramek. Sportowiec miał zaledwie 32 lata. O śmierci mężczyzny poinformowała m.in. Anna Lewandowska, która podczas relacji na InstaStories opublikowała wspólne zdjęcie i pożegnała kolegę. Śmierć Jacka Kramka poruszyła również gwiazdy, które z nim trenowały. Anna Lewandowska żegna Jacka Kramka Jacek Kramek należał do grona najpopularniejszych trenerów personalnych wśród gwiazd. Pod jego okiem trenowały m.in. Maja Bohosiewicz i Anna Skura. Po śmierci młodego sportowca gwiazdy opublikowały w sieci poruszające wpisy, w których go żegnają. Jacuś, Jacenty, super człowieku z którym na 60minut treningu przypadało 20minut rozmów. Byłeś dla mnie zawsze bardzo serdecznym, zmotywowanymi gościem. Zawsze witałeś mnie z szerokim uśmiechem i robiliśmy sobie żarty. Miliony twoich powiedzonek, bzdury które bawiły mnie do łez i poranne okrzyki: gdzie jest koń który mnie trenuje??? Potrafiłeś zjednać sobie ludzi i z trenera stawałeś się terapeutą. z samego środka siebie opowiedzieć mi historie z dzieciństwa, urywki życia które mówiły o tym jak wrażliwym i dobrym facetem byłeś. Leże w łóżku i myśle o Tobie, że znowu dałeś mi lekcje, że trzeba być tu i teraz i cieszyć się wszystkim tym co się ma. Wiem, że wiele ludzi będzie cierpieć bo sprawiłeś że przy Tobie było dobrze i kolorowo. Odpoczywaj 🙌🏻 🖤- napisała Maja Bohosiewicz. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Maja...